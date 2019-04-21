Воронежский футболист отметился первым голом в Премьер-лиге

21 Апр 20:55 2019-04-21T20:55:06+03:00

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В матче 24-го тура чемпионата России по футболу «Урал» обыграл «Рубин» со счетом 2:1. Счет уже на 1-й минуте потрясающим ударом из-за пределов штрафной площади открыл Андрей Егорычев. Игрок родился 14 февраля 1993 года в Воронеже.

Андрей Егорычев работал по специальности, полученной в Воронежском государственном архитектурно-строительном университете. Воспитанник воронежской ДЮСШОР-15 долгое время играл в ПФЛ. О том, как же молодому игроку удалось пробиться в один из клубов Премьер-лиги, вы можете узнать в нашем интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU