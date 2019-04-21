Большинство воронежцев не знает, что такое гайд-парки

СЕГОДНЯ 18:54 2019-04-21T18:54:45+03:00

При этом даже тех, кто знает смысл площадок, к сожалению, не особо волнует их судьба

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«Стоит ли актуализировать местоположения гайд-парков?» - такой вопрос вынесли на «экспертные консультации» в начале апреля. В Воронеже есть шесть мест, где до 100 человек могут публично выразить свою позицию, не подавая каких-либо уведомлений в администрацию. Сейчас витают слухи о том, что этот список будет скорректирован.

Вместе с социологической службой «Ваше мнение!» мы решили узнать, а знают ли воронежцы в целом, для чего нужны гайд-парки? К сожалению, 76,5% респондентов такой вопрос социологов просто поставил в тупик. Другие 22,5% знают, что кроется за этим названием, но сами никогда не приходили в подобные места и не участвовали в пикетах. К сожалению, выяснилось, что только 1% воронежцев пользуется гайд-парками.

У тех, кто знает, о чем идет речь, мы решили спросить, как же они относятся к идее переноса существующих площадок. Удивит ли это кого или нет, но большинство 51,1% равнодушно ответили, что им все равно.

С другой стороны 31,7% воронежцев заявили, что не хотели бы переноса, ведь это исторически сложившийся перечень.

Еще 16,6% были бы рады видеть гайд-парки в разных районах города, при этом им по большому счету все равно, где те окажутся. Еще 0,6% также поддерживают идею актуализации списка, но с условием, что будут выбраны только значимые/людные места.

ИСТОЧНИК KP.RU