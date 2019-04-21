2019-04-21T17:45:23+03:00
Происшествия

В Воронеже 19-летняя девушка перевела все деньги на счет мошенников

Так она пыталась защититься от некой «атаки»
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
В итоге были возбуждены уголовные делаВ итоге были возбуждены уголовные делаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

19-летняя жительница Воронежа накануне обратилась с заявлением в полицию. 15 апреля около 12.00 ей на мобильный телефон позвонил незнакомец. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что на ее банковский счет совершена атака.

Взволнованная девушка поверила мошеннику и согласилась «защитить» свой банковский счет от несанкционированного доступа. Она сообщила свои персональные данные и... лишилась 33 тысяч рублей, которые были на банковском счету.

Аналогичным способом мошенникам удалось похитить 28 тысяч рублей у 65-летней жительницы Лискинского района.

В итоге были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».Полицейские в очередной раз убедительно просят жителей города и области проявлять внимательность и не поддаваться на провокации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже во время первого полета Ил-112В произошел отказ автоматики
Большинство воронежцев не знает, что такое гайд-парки
В Воронеже у посетителя фитнес-клуба украли полмиллиона рублей из раздевалки
Прокуратура Железнодорожного района Воронежа взяла на контроль расследование ДТП с четырьмя погибшими
Воронежец хотел купить путевку, но попал на мошенников
В этом году в Воронеже реконструируют виадук на «Работнице»
В столкновении двух ВАЗов погиб 21-летний житель Воронежской области
Во дворе воронежской многоэтажки сгорели две машины
В Воронеже маршрутки продолжают останавливаться на улице Краснознаменной у цирка
В Воронеже на Новосибирской ночью тушили грузовик
Природоохранная прокуратура предупредила воронежцев об ужесточении наказания за вину в лесных пожарах
21 апреля – День местного самоуправления