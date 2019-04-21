В Воронеже 19-летняя девушка перевела все деньги на счет мошенников

СЕГОДНЯ 17:44 2019-04-21T17:45:23+03:00

Так она пыталась защититься от некой «атаки»

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19-летняя жительница Воронежа накануне обратилась с заявлением в полицию. 15 апреля около 12.00 ей на мобильный телефон позвонил незнакомец. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что на ее банковский счет совершена атака.

Взволнованная девушка поверила мошеннику и согласилась «защитить» свой банковский счет от несанкционированного доступа. Она сообщила свои персональные данные и... лишилась 33 тысяч рублей, которые были на банковском счету.

Аналогичным способом мошенникам удалось похитить 28 тысяч рублей у 65-летней жительницы Лискинского района.

В итоге были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».Полицейские в очередной раз убедительно просят жителей города и области проявлять внимательность и не поддаваться на провокации.

ИСТОЧНИК KP.RU