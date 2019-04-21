В Воронеже у посетителя фитнес-клуба украли полмиллиона рублей из раздевалки

СЕГОДНЯ 16:33 2019-04-21T16:33:47+03:00

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19 апреля у 36-летнего посетителя одного из фитнес-центров Центрального района Воронежа похитили внушительную сумму. Мужчина пришел на тренировку. Зачем он при этом принес с собой 500 тысяч рублей - трудно сказать. Более того, воронежец не побоялся оставить полмиллиона рублей в шкафчике вместе с другими своими вещами.

Сюрприз ждал мужчину уже после тренировки: когда он вернулся в раздевалку, то обнаружил, что 500 тысяч рублей похищены. Он тут же обратился в отдел полиции №6.

Полицейские опросили очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения. Спустя всего несколько часов вора удалось задержать. В отделе полиции он во всем признался. Этот 43-летний местный житель тоже был посетителем фитнес-клуба. Пока в раздевалке никого не было, он открыл своим ключом шкаф с личными вещами потерпевшего мужчины, увидел портмоне с деньгами и похитил их.

Правда, в этой истории остается непонятным, знал ли 43-летний воронежец о внушительной сумму в шкафчике одноклубника?

- В настоящее время ущерб, причиненный потерпевшему мужчине, возмещен в полном объеме, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

А вот вор находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража» - это до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU