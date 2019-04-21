Прокуратура Железнодорожного района Воронежа взяла на контроль расследование ДТП с четырьмя погибшими

СЕГОДНЯ 15:03 2019-04-21T15:03:16+03:00

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Прокуратура Железнодорожного района Воронежа взяла на контроль ход расследования ДТП, которое произошло утром 20 апреля на перекрестке улицы Ленинградской и Ленинского проспекта. Напомним, столкнулись ПАЗ, который поворачивал с Ленинского проспекта на Ленинградскую, и «КИА Оптима», двигавшаяся по проспекту со стороны улицы Димитрова в сторону Остужева. В ДТП мгновенно погибли оба водителя и две женщины – пассажирки легковушки.

В тот же день полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В рамках его расследования проведен осмотр места трагедии, изъяты транспортные средства, назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших и изъяты видеозаписи с камер системы «Безопасный город».

Ранее в сети появилась одна из записей, на которой запечатлен момент ДТП. Видно, что ПАЗ поворачивал на разрешающий сигнал светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU