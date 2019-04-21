2019-04-21T14:08:25+03:00
Происшествия

Воронежец хотел купить путевку, но попал на мошенников

С карты потерпевшего пропали 11,6 тысяч рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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Мошенники постоянно совершенствуют методы "работы"Мошенники постоянно совершенствуют методы "работы"Фото: из архива «КП»
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За прошедшие сутки мошенники поживились сбережениями еще четырех жителей Воронежской области. Один из горожан потерял 11600 рублей, после того, как попытался купить в интернете туристическую путевку. Завладев данными его банковской карты, злоумышленники сняли с нее деньги.

- Полицейские убедительно просят жителей города и области проявлять бдительность, не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих противоправных целях. Мошенники разбираются в психологии, и умело используют всю доступную информацию, включая ту, которую жертва мошенничества невольно выдаёт при общении, - напомнили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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