В столкновении двух ВАЗов погиб 21-летний житель Воронежской области
Двух пострадавших доставили в больницу
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В субботу, 20 апреля, около 11 часов вечера на улице Карла Маркса в городе Острогожске погиб 22 летних местный житель, управлявший машиной ВАЗ-2112. Молодой человек выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21013, за рулем которого находился 21-летний водитель.
В аварии также пострадал пассажир первого ВАЗа – 24-летний житель Лискинского района и водитель второй машины. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
В обстоятельствах ДТП разбираются эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU