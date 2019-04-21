В столкновении двух ВАЗов погиб 21-летний житель Воронежской области

СЕГОДНЯ 12:05 2019-04-21T12:05:50+03:00

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В субботу, 20 апреля, около 11 часов вечера на улице Карла Маркса в городе Острогожске погиб 22 летних местный житель, управлявший машиной ВАЗ-2112. Молодой человек выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21013, за рулем которого находился 21-летний водитель.

В аварии также пострадал пассажир первого ВАЗа – 24-летний житель Лискинского района и водитель второй машины. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В обстоятельствах ДТП разбираются эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU