В Воронеже маршрутки продолжают останавливаться на улице Краснознаменной у цирка

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-21T10:39:31+03:00

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С 20 апреля должна была прекратить свое существование остановка общественного транспорта «Цирк», расположенная на улице Краснознаменной. Однако, как сообщили воронежцы, пассажиры и водители автобусов проигнорировали распоряжение мэрии и установленные знаки. Как и прежде, на месте бывшей остановки стоят пассажиры, а не желающие потерять клиентов маршруточники, останавливаются и сажают их.

Напомним, решение о запрете остановки на улице Краснознаменной было принято госавтоинспекцией из соображений безопасности: останавливающиеся автобусы преграждали путь пешеходам на «зебре» и создавали угрозу их здоровью и жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU