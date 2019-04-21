2019-04-21T10:39:31+03:00
Общество

В Воронеже маршрутки продолжают останавливаться на улице Краснознаменной у цирка

Водители и пассажиры проигнорировали запрет
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Остановку официально ликвидировали с 20 апреляОстановку официально ликвидировали с 20 апреляФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

С 20 апреля должна была прекратить свое существование остановка общественного транспорта «Цирк», расположенная на улице Краснознаменной. Однако, как сообщили воронежцы, пассажиры и водители автобусов проигнорировали распоряжение мэрии и установленные знаки. Как и прежде, на месте бывшей остановки стоят пассажиры, а не желающие потерять клиентов маршруточники, останавливаются и сажают их.

Напомним, решение о запрете остановки на улице Краснознаменной было принято госавтоинспекцией из соображений безопасности: останавливающиеся автобусы преграждали путь пешеходам на «зебре» и создавали угрозу их здоровью и жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В столкновении двух ВАЗов погиб 21-летний житель Воронежской области
Во дворе воронежской многоэтажки сгорели две машины
В Воронеже на Новосибирской ночью тушили грузовик
Природоохранная прокуратура предупредила воронежцев об ужесточении наказания за вину в лесных пожарах
21 апреля – День местного самоуправления
Эксперты назвали пятерку самых высокооплачиваемых вакансий Воронежа
Воронежский «Факел» проиграл первый матч при новом тренере «СКА-Хабаровску»
В Воронеже разыскивают пропавшего три дня назад пенсионера
В Воронеже высадили рябиновую аллею в честь 85-летия Воронежской области
Следователь и полицейский пытались развести воронежца на полмиллиона рублей
В Воронеже возбудили уголовное дело по ДТП, в котором погибло четыре человека
В Воронеже на парковке у супермаркета загорелись три автомобиля
В загоревшемся доме в Воронежской области спасатели обнаружили труп мужчины
В Воронеже пройдет второй фестиваль кофе
В Воронеже пьяного водителя, погубившего пассажира, отправили в колонию-поселение
Воронежцам предлагают решить судьбу Бринкманского сада
В Воронеже перебегавший дорогу пешеход угодил под машину
В список героев Великой Отечественной войны из Воронежской области внесли почти 300 фамилий
В Воронеже четыре человека погибли при столкновении легковушки и «ПАЗа»
В Воронеже проходит рейд по нарушениям тонировки
Аналитики: вторичное жилье в Воронеже стало продаваться активней
Директор музея-заповедника "Дивногорье" Воронежской области планирует уйти с должности
Воронежцы могут бесплатно посмотреть на лучших коней Черноземья
Театральный художник Эдуард Кочергин получит миллионную премию
В Воронежской области юношу, зверски убившего отца и мать ножом и топором, будут лечить