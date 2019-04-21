21 апреля – День местного самоуправления
Уважаемые воронежцы, представители органов МС и ТОС!
Поздравляем вас с Днем местного самоуправления!
Муниципальный уровень власти призван быть главным институтом развития территорий и решения насущных вопросов граждан.
Наша общая задача на современном этапе – совершенствование управленческой системы, повышение ответственности, инициативности и отзывчивости тех, кто в ней работает. Органы государственной власти области продолжат оказывать всестороннюю поддержку муниципалитетам в проведении таких преобразований и реализации других созидательных инициатив.
Выражаем глубокую признательность представителям общественных объединений, которые принимают активное участие в добрых делах и проектах по преображению своей малой родины.
Желаем всем крепкого здоровья, оптимизма и успехов в труде на благо Воронежской области и ее жителей!
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ИСТОЧНИК KP.RU