21 апреля – День местного самоуправления

СЕГОДНЯ 08:01 2019-04-21T08:01:47+03:00

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Уважаемые воронежцы, представители органов МС и ТОС!

Поздравляем вас с Днем местного самоуправления!

Муниципальный уровень власти призван быть главным институтом развития территорий и решения насущных вопросов граждан.

Наша общая задача на современном этапе – совершенствование управленческой системы, повышение ответственности, инициативности и отзывчивости тех, кто в ней работает. Органы государственной власти области продолжат оказывать всестороннюю поддержку муниципалитетам в проведении таких преобразований и реализации других созидательных инициатив.

Выражаем глубокую признательность представителям общественных объединений, которые принимают активное участие в добрых делах и проектах по преображению своей малой родины.

Желаем всем крепкого здоровья, оптимизма и успехов в труде на благо Воронежской области и ее жителей!

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ИСТОЧНИК KP.RU