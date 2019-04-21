Природоохранная прокуратура предупредила воронежцев об ужесточении наказания за вину в лесных пожарах
Воронежская природоохранная прокуратура сообщила об изменениях в законодательстве, ужесточающих наказание за невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров на территории региона.
Теперь за нарушения предусмотрены штрафы:
на должностных лиц в размере от 15 000 до 25 000 рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 000 до 50 000 рублей;
на юридических лиц — от 100 000 до 250 000 рублей.
Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима либо режима чрезвычайной ситуации, согласно ч.2 ст.8.32.3 КоАП РФ, влекут наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от 25 000 до 40 000 рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 50 000 до 70 000 рублей;
на юридических лиц — от 250 000 до 300 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU