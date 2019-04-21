2019-04-21T08:42:31+03:00
Общество

Природоохранная прокуратура предупредила воронежцев об ужесточении наказания за вину в лесных пожарах

Максимальный штраф отныне составит 300 тысяч рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежская природоохранная прокуратура сообщила об изменениях в законодательстве, ужесточающих наказание за невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров на территории региона.

Теперь за нарушения предусмотрены штрафы:

на должностных лиц в размере от 15 000 до 25 000 рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 000 до 50 000 рублей;

на юридических лиц — от 100 000 до 250 000 рублей.

Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима либо режима чрезвычайной ситуации, согласно ч.2 ст.8.32.3 КоАП РФ, влекут наложение административного штрафа

на должностных лиц в размере от 25 000 до 40 000 рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 50 000 до 70 000 рублей;

на юридических лиц — от 250 000 до 300 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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