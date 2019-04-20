2019-04-20T21:22:08+03:00
Общество

Эксперты назвали пятерку самых высокооплачиваемых вакансий Воронежа

По итогам апреля лучшая зарплата в нашем регионе - 150 тысяч рублей
Олег ИВАНОВ
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На первом месте расположилось предложение для руководителя службы по собственному производствуНа первом месте расположилось предложение для руководителя службы по собственному производствуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Исследовательский центр портала Superjob.ru опубликовал 20 апреля лучшие вакансии Воронежа. В чем меряется их «лучшесть»? Конечно же, в зарплате. Так, на первом месте расположилось предложение для руководителя службы по собственному производству. Сеть крупных супермаркетов предлагает своему будущему сотруднику 150 000 рублей в месяц.

Если же ваше призвание быть старшим системным администратором, то вы можете рассчитывать на доход от 90 до 100 тысяч. Такой уровень предлагает компания, специализирующаяся на товарах для офиса и школы.

Третье место - вакансия главного специалиста электротехнического отдела. Вы сможете получать 90 тысяч рублей в фирме, специализирующейся на предоставлении инженерно-технических услуг.

Прирожденный директор хозяйства в местном сельском хозяйстве может рассчитывать на ежемесячный доход от 80 тысяч.

А вот вакансия прораба, хоть и размещена на последнем пятом месте, на самом деле может претендовать на большее. Просто зарплата у будущего сотрудника колеблется от 50 до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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