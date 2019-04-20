Воронежский «Факел» проиграл первый матч при новом тренере «СКА-Хабаровску»

СЕГОДНЯ 19:11 2019-04-20T19:15:08+03:00

Воронежцы атаковали много, но толку от этого было мало. Фото: с сайта ФК "Факел"

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Первый тайм домашнего матча с гостями с Дальнего Востока зрелищностью не отличался. На седьмой минуте достаточно странный гол забили хабаровчане – вроде бы вратарь «Факела» Лантратов справился с мячом, но судья все равно показал на центр – 0:1.

Едва началась вторая половина встречи, как капитан воронежцев Лебеденко простил гостей, не забив с хорошей позиции. И тут же хабаровчане наказали – на 51 минуте подачу с правого фланга замкнул головой Хомуха - 0:2. А на 57-й гости послали хозяев поля в нокаут – Булия убежал на свидание с Лантратовым и не пожадничал, катнул мяч Камешсу, который уже не в первый раз огорчает «Факел» (до этого в составе «Енисея») - 0:3.

После этого хабаровчане откровенно бросили играть. Воронежцы создали массу опасных моментов, но реализовали только один. Если кому-то и можно занести этот матч в плюс, то Кузьмину. Он сперва обошел троих игроков гостей и выкатил матч Лебеденко – спас вратарь Генералов. А уже в самом конце добавленного времени все же добился своего – выкатил мяч на расстрельную позицию Молодцову, и тот оборвал «сухую» серию вратаря гостей на 271-й минуте – 1:3. «Факел» проиграл первый матч при новом главном тренере Сергее Булатове.

«Факел» пока остался на 15 месте благодаря неудаче «Балтики» из Калининграда. У воронежцев по-прежнему 36 очков. Впереди выезд в Саранск, где надо будет сражаться с «Мордовией», идущей на 14 месте с 39 очками. Матч состоится 24 апреля, начало в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU