В Воронеже разыскивают пропавшего три дня назад пенсионера

СЕГОДНЯ 18:50 2019-04-20T18:50:16+03:00

У него был с собой телефон, но сейчас мужчина не отвечает на звонки

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» просят воронежцев помочь в поиске 70-летнего Бориса Башкатова. 17 апреля примерно в 16.00 Борис Михайлович куда-то отправился из своего дома на улице Гродненская. У пенсионера был с собой телефон - однако сейчас до него нет возможности дозвониться.

Приметы мужчины: рост - 174 сантиметра, плотное телосложение, глаза карие. Борис Михайлович лысый, но по бокам седина. На голове у него есть шрам. Еще один шрам - у него на шее с левой стороны.

На момент исчезновения он мог быть одет в черные штаны и черные сланцы.

Если вы где-либо видели этого мужчину, или у вас есть какая-либо информация о его возможном местонахождении, позвоните по телефонам 8 (960) 131-97-08 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU