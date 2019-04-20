2019-04-20T17:26:26+03:00
Общество

В Воронеже высадили рябиновую аллею в честь 85-летия Воронежской области

Участники акции посадили ровно 85 саженцев
Олег ИВАНОВ
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В честь 85-летия образования Воронежской области 20 апреля на Петровской набережной высадили рябиновую аллею. Деревья будут расположены вдоль Успенского Адмиралтейского храма. В начале аллеи установили символический камень с памятной табличкой.

- 2019 год - год 85-летия со дня образования Воронежской области. История Воронежского края гораздо более древняя, но формально региону 85 лет в современном формате. Закладка аллеи будет очень красивым, живым долголетним напоминанием об этом празднике, - отметил губернатор Александр Гусев.

Всего высадили 85 саженцев рябин, а также привели в порядок прилегающую территорию – убрали мусор и сухую траву. Было предложено дать аллее неофициальное название – «Аллея молодежи». Так как именно молодежь должна продолжать дела ветеранов.

Напомним, что с 1 по 30 апреля проходит месячник по благоустройству и санитарной очистке, в том числе и областной экологический субботник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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