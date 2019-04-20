В Воронеже на парковке у супермаркета загорелись три автомобиля
Воронежцы издалека записывают на видео, как на парковке у супермаркета на улице Матросова полыхают автомобили. ЧП случилось 20 апреля примерно в 11.27. В Ленинский район тут же выехала пожарная машина.
Пожар, судя по видео, начался с автомобиля Datsun - иномарка буквально превратилась в факел. В итоге от Datsun осталась один лишь остов, напоминающий о том, что этот кузов когда-то был автомобилем. Досталось и машинам, которые хозяева, к сожалению, припарковали поблизости - «Ладе Гранта» и Daihatsu.
Пожар четверым спасателям удалось ликвидировать в 11.39. По оперативной информации пострадавших нет.
Сгорел автомобиль на улице Матросова в Воронеже.Сгорела легковушка на улице Матросова
ИСТОЧНИК KP.RU