2019-04-20T13:50:58+03:00
Происшествия

В загоревшемся доме в Воронежской области спасатели обнаружили труп мужчины

Пожар мог начаться из-за неосторожного курения
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Если вы стали участником или свидетелем несчастного случая, звоните «112» или «101»Если вы стали участником или свидетелем несчастного случая, звоните «112» или «101»Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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20 апреля в 8.33 жители Новохоперского района сообщили спасателям, что в селе Каменка-Садовка на улице Проезжая загорелся один из жилых домов. Огонь действительно быстро охватил комнату в 16 кв. м. и многие домашние вещи.

На место ЧП выехали две пожарные машины. Восемь спасателей боролись с огнем: в итоге пожар был ликвидирован в 8.52. К сожалению, в доме был обнаружен труп 59-летнего хозяина дома. По предварительной версии, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

- Если вы стали участником или свидетелем несчастного случая, звоните «112» или «101» Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов, - напоминают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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