В Воронеже пройдет второй фестиваль кофе

СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-20T12:52:29+03:00

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1 мая с 10.00 до 20.00 в Центральном парке Воронежа разместятся выездные точки лучших кофеен нашего региона. Ожидаются и мастера из Москвы. Обжарщики кофе представят свою продукцию, а бариста поделятся знаниями о бодрящем напитке. Таким предстанет Второй фестиваль кофе в Воронеже.

- Вас ждут конкурсы и призы, детские площадки, мастер-классы и незабываемая шоу-программа. Вы увидите, как сегодня должно выглядеть современное городское мероприятие, где вместо шумных концертов - театральные постановки, а вместо пива - правильный и вкусный кофе, - обещают организаторы.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет первый в Воронеже Чемпионат по альтернативным способам заваривания кофе. Для многих бариста это уникальная возможность впервые проверить свои навыки на подобном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU