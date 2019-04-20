В Воронеже пьяного водителя, погубившего пассажира, отправили в колонию-поселение
На днях Рамонский суд признал виновным 37-летнего воронежца за «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (ч. 4 ст. 264 УК РФ).
10 сентября 2018 года горожанин пьяным сел за руль своего автомобиля «Мицубиси Лансер». Примерно в 15.00 он проезжал Рамонский район. Мужчина ехал со скоростью 70-80 км/ч. Однако в какой-то момент он потерял управление и влетел в металлическое ограждение, стоящее справа от дороги.
От столкновения по инерции автомобиль выехал влево на полосу встречного движения, съехал в кювет и попал в железобетонный ливневый канал.
- В результате дорожно-транспортного происшествия 50-летний пассажир от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, - сообщали в ГУ МВД по Воронежской области.
Суд приговорил воронежца к 2 годам колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU