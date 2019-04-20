Воронежцам предлагают решить судьбу Бринкманского сада

СЕГОДНЯ 11:35 2019-04-20T11:35:03+03:00

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Брикманский сад расположен в Коминтерновском районе по адресу: ул. Транспортная, 5в. Его общая площадь более 11 тысяч кв.м. Администрация города сейчас прорабатывает вопрос продолжения благоустройства этой территории. Поэтому было решено предложить воронежцам выбрать, каким он будет - шумным или тихим, спортивным или культурным. Опрос проходит в официальной группе администрации Воронежа.

– Сквер не окружен массовой жилой застройкой, мимо него не проходят транзитные пешеходные потоки, поэтому обычное благоустройство вряд ли привлечет туда большое количество горожан. При этом его удаленность от жилья позволяет разместить там объекты для достаточно шумного времяпрепровождения – оно не будет никому мешать. Мы хотим сделать эту зеленую зону востребованной у горожан, для этого очень важно понять, ради чего люди захотят приехать в него специально, – отметил мэр Вадим Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU