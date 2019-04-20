2019-04-20T11:35:03+03:00
Общество

Воронежцам предлагают решить судьбу Бринкманского сада

От горожан зависит, каким он будет - шумным или тихим, спортивным или культурным
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Фото: vk.com/ru_vrnФото: vk.com/ru_vrn
Изменить размер текста:

Брикманский сад расположен в Коминтерновском районе по адресу: ул. Транспортная, 5в. Его общая площадь более 11 тысяч кв.м. Администрация города сейчас прорабатывает вопрос продолжения благоустройства этой территории. Поэтому было решено предложить воронежцам выбрать, каким он будет - шумным или тихим, спортивным или культурным. Опрос проходит в официальной группе администрации Воронежа.

– Сквер не окружен массовой жилой застройкой, мимо него не проходят транзитные пешеходные потоки, поэтому обычное благоустройство вряд ли привлечет туда большое количество горожан. При этом его удаленность от жилья позволяет разместить там объекты для достаточно шумного времяпрепровождения – оно не будет никому мешать. Мы хотим сделать эту зеленую зону востребованной у горожан, для этого очень важно понять, ради чего люди захотят приехать в него специально, – отметил мэр Вадим Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24