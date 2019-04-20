В Воронеже перебегавший дорогу пешеход угодил под машину

СЕГОДНЯ 10:38 2019-04-20T10:39:53+03:00

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19 апреля примерно в 22.10 у одного из домов по проспекту Патриотов под колеса автомобиля попал пешеход. 30-летний водитель автомобиля «Ниссан Глория» ехал в сторону улицы Комарова. В то же время некий мужчина решил перебежать проезжую часть не по пешеходному переходу.

Трудно сказать, почему мужчина решил выйти на дорогу, не посмотрев внимательно по сторонам. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи. Его личность пока не установлена.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, а также личность пешехода.

Всего за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 145 ДТП, из них в областном центре – 108, на федеральных дорогах – 6, в районах области – 31. В 5 ДТП травмы различной степени тяжести получили 4 человека, 1 человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU