2019-04-20T09:40:57+03:00
Общество

В список героев Великой Отечественной войны из Воронежской области внесли почти 300 фамилий

Документ был обновлен, благодаря работе с архивами Министерства обороны
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
www.govvrn.ruwww.govvrn.ru
Изменить размер текста:

Почти 300 фамилий вошли в обновленный список героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы – уроженцев Воронежской области и тех, кто призывался на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Документ подготовили в региональном отделении Российского военно-исторического общества.

Список 19 апреля губернатору Александру Гусеву вручил депутат Государственной Думы Евгений Ревенко. В сборе информации им помогли архивы Министерства обороны. Но, по словам парламентария, нельзя говорить о том, что этот список – полный. Работа будет продолжена. К 75-летию Великой Победы в регионе уточняют имена героев и обновляют данные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24