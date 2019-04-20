В список героев Великой Отечественной войны из Воронежской области внесли почти 300 фамилий

СЕГОДНЯ 09:39 2019-04-20T09:40:57+03:00

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Почти 300 фамилий вошли в обновленный список героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы – уроженцев Воронежской области и тех, кто призывался на территории региона в годы Великой Отечественной войны. Документ подготовили в региональном отделении Российского военно-исторического общества.

Список 19 апреля губернатору Александру Гусеву вручил депутат Государственной Думы Евгений Ревенко. В сборе информации им помогли архивы Министерства обороны. Но, по словам парламентария, нельзя говорить о том, что этот список – полный. Работа будет продолжена. К 75-летию Великой Победы в регионе уточняют имена героев и обновляют данные.

ИСТОЧНИК KP.RU