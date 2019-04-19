2019-04-19T20:19:51+03:00
Происшествия

В Воронеже проходит рейд по нарушениям тонировки

За два дня привлекли к ответственности 29 водителей
Виктор ПАВЛОВ
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Согласно государственным стандартам, передние боковые стекла должны иметь светопропускание не менее 70%, а лобовое - не менее 75%.Согласно государственным стандартам, передние боковые стекла должны иметь светопропускание не менее 70%, а лобовое - не менее 75%.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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17 и 18 апреля в Воронеже прошло мероприятие ГИБДД с говорящим названием "Тонировка". В эти дни на борьбу с нарушителями направили дополнительные экипажи. Полицейские проверяли светопропускаемость лобовых и передних боковых стекол с помощью специальных приборов.

За несколько часов рейда им встретились 29 нарушителей. Каждый заплатит штраф в размере 500 рублей. Те, кто не устранил нарушение на месте, получили письменное требование с указанием срока, в течение которого необходимо снять тонировку. Если этого не будет сделано, нарушителей ждет более серьезная ответственность - вплоть до ареста на 15 суток.

- Тонированные стекла напрямую влияют на безопасность дорожного движения. Тонировка снижает дистанцию распознавания объектов на 22%. В условиях недостаточной видимости значительно снижается обзор с места водителя, что нередко становится причиной наездов на пешеходов или столкновений при маневрировании, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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