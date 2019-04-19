Аналитики: вторичное жилье в Воронеже стало продаваться активней
Эксперты портала "Домофонд" проанализировали, как быстро создатели онлайн-объявлений о продаже квартир снимают их с публикации. Выяснилось, что по всей стране вторичное жилье продается куда активней, чем год назад.
В частности, средний срок выставления объявлений в Воронеже составил 30 дней. Это на 62% меньше, чем за тот же период прошлого года.
- Сокращение сроков экспозиции показывает, насколько выросла активность покупателей вторичного жилья. Продажи ускорились еще в мае прошлого года. Мы видим, что покупатели и сейчас принимают решения о сделках очень быстро, – комментирует главный редактор портала "Домофонд" Ирина Филатова.
ИСТОЧНИК KP.RU