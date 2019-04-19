2019-04-19T19:28:25+03:00
Общество

Аналитики: вторичное жилье в Воронеже стало продаваться активней

Этот вывод можно сделать на том основании, что онлайн-объявления быстрее снимают с публикации
Виктор ПАВЛОВ
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"Вторичка" отталкивает отсутствием инфраструктуры, но подкупает ценой."Вторичка" отталкивает отсутствием инфраструктуры, но подкупает ценой.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Эксперты портала "Домофонд" проанализировали, как быстро создатели онлайн-объявлений о продаже квартир снимают их с публикации. Выяснилось, что по всей стране вторичное жилье продается куда активней, чем год назад.

В частности, средний срок выставления объявлений в Воронеже составил 30 дней. Это на 62% меньше, чем за тот же период прошлого года.

- Сокращение сроков экспозиции показывает, насколько выросла активность покупателей вторичного жилья. Продажи ускорились еще в мае прошлого года. Мы видим, что покупатели и сейчас принимают решения о сделках очень быстро, – комментирует главный редактор портала "Домофонд" Ирина Филатова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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