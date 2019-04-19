2019-04-19T18:24:57+03:00
Общество

Директор музея-заповедника "Дивногорье" Воронежской области планирует уйти с должности

Марина Лылова занимала пост руководителя с 1991 года
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Красоты и памятники "Дивногорья" высоко оценены на федеральном уровне.Красоты и памятники "Дивногорья" высоко оценены на федеральном уровне.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Марина Лылова, занимавшая пост директора музея-заповедника "Дивногорье", написала заявление об уходе. О причинах своего решения в беседе с журналистами Марина Ивановна распространяться не стала. В департаменте культуры информацию пока не подтверждают.

Марина Лылова руководит музеем с года его основания - 1991. При ее участии земли "Дивногорья" были признаны объектом культурного наследия народов РФ регионального значения, позже - объектом культурного наследия федерального значения. Также она выдвигала инициативу по включению Дивногорья в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Неясно, связана ли эта отставка со скандалом, который произошел в музее "Костенки". Напомним, в прокуратуре считают, что директор учреждения Виктор Ковалевский потратил грантовые средства на археологические работы, которые уже были выполнены за бюджетные деньги. Заведено уголовное дело по статье "растрата". Тем временем сам Виктор Ковалевский назвал обвинения абсурдными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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