Воронежцы могут бесплатно посмотреть на лучших коней Черноземья
20 и 21 апреля в воронежского конноспортивном комплексе «Яменская усадьба» (село Ямное, улица Строителей, дом № 8/2) пройдет чемпионат Воронежской области по выездке и конкуру. На него приглашены конники не только со всего Черноземья, но также из других областей Центральной России.
20 апреля пройдут соревнования по выездке – самому элегантному виду конного спорта. Здесь можно будет полюбоваться на мастерство самых молодых всадников – по регламенту принимать участие в некоторых видах программ могут спортсмены от 12 лет.
21 апреля пройдет наиболее зрелищный и экстремальный вид соревнований – конкур – преодоление полосы препятствий. Для спортсменов разработаны пять маршрутов. Высота препятствий - от 80 до 120 см. Последний – наиболее сложный маршрут, поэтому к участию допускаются только опытные всадники.
Победителем чемпионата Воронежской области по конкуру станет спортсмен, занявший первое место на маршруте № 4 (с высотой препятствий в 110 см). Лучший по выездке получит «Малый приз».
Соревнования начнутся в 10.00. Вход свободный. Телефон для справок 8-920-229-01-04.
ИСТОЧНИК KP.RU