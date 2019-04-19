Воронежцы могут бесплатно посмотреть на лучших коней Черноземья

СЕГОДНЯ 18:13 2019-04-19T18:13:01+03:00

В соревнованиях будут участвовать и совсем юные спортсмены. Фото: Евгения ГУСЕВА

В конноспортивном комплексе «Яменская усадьба» пройдут соревнования по выездке и конкуру

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20 и 21 апреля в воронежского конноспортивном комплексе «Яменская усадьба» (село Ямное, улица Строителей, дом № 8/2) пройдет чемпионат Воронежской области по выездке и конкуру. На него приглашены конники не только со всего Черноземья, но также из других областей Центральной России.

20 апреля пройдут соревнования по выездке – самому элегантному виду конного спорта. Здесь можно будет полюбоваться на мастерство самых молодых всадников – по регламенту принимать участие в некоторых видах программ могут спортсмены от 12 лет.

21 апреля пройдет наиболее зрелищный и экстремальный вид соревнований – конкур – преодоление полосы препятствий. Для спортсменов разработаны пять маршрутов. Высота препятствий - от 80 до 120 см. Последний – наиболее сложный маршрут, поэтому к участию допускаются только опытные всадники.

Победителем чемпионата Воронежской области по конкуру станет спортсмен, занявший первое место на маршруте № 4 (с высотой препятствий в 110 см). Лучший по выездке получит «Малый приз».

Соревнования начнутся в 10.00. Вход свободный. Телефон для справок 8-920-229-01-04.

ИСТОЧНИК KP.RU