2019-04-19T17:45:22+03:00
Звезды

Театральный художник Эдуард Кочергин получит миллионную премию

Ее вручат в дни Платоновского фестиваля в июне
Виктор ПАВЛОВ
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Сегодня, 19 апреля, в правительстве Воронежской области прошло заседание Совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства. Рассматривались пять кандидатур: два художника, два композитора и дирижер.

В итоге лауреатом избрали Эдуарда Кочергина - театрального художника и писателя, главного художника БДТ им. Г.А. Товстоногова, народного художника РСФСР. Награду присудили "за многогранность и достоинство".

Премия в размере одного миллиона рублей вместе с нагрудным знаком будет вручена во время Платоновского фестиваля в июне.

Напомним, награда существует с 2011 года. Получить ее могут как российские, так и зарубежные деятели литературы и искусства. Главный критерий - "значительный вклад в культурное достояние Российской Федерации, создание выдающихся произведений".

ИСТОЧНИК KP.RU

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