2019-04-19T17:49:23+03:00
Происшествия

В Воронежской области юношу, зверски убившего отца и мать ножом и топором, будут лечить

Молодой человек три дня жил в доме с трупами родителей [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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После убийства в доме было все разгромлено.После убийства в доме было все разгромлено.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Сотрудники Следственного комитета направили в суд дело 22-летнего жителя поселка Таловая.

По данным следствия, 18 мая молодой человек выпивал вместе со своим 48-летним отцом. Тот стал воспитывать сына – ругать его за то, что он нигде не работает и употребляет наркотики. Юноша схватил нож и несколько раз ударил им отца в голову и грудь. Мужчина упал на пол. На шум в кухню вбежала 42-летняя мать наркомана и начала его ругать. Молодой человек схватил топор и добил отца. Потом настала очередь женщины. На ее искромсанном теле потом насчитали 27 ран.

В полицию обратились знакомые женщины после того, как ее два дня не было на работе. 21 мая стражи порядка зашли в дом и обнаружили трупы супружеской пары. А потом обнаружили и сына – он прятался на чердаке.

Стражи порядка пришли в дом через три дня после двух жутких убийств. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Стражи порядка пришли в дом через три дня после двух жутких убийств.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Собачка осталась без хозяев. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Собачка осталась без хозяев.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Психиатрическая судебная экспертиза показала, что юноша убивал родителей, будучи невменяемым. Ему предстоит отвечать перед судом по ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере» и п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц». Однако его отправят не в тюрьму, а на принудительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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