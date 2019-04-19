Появилось видео тушения пожара в воронежском комплексе "Грин Парк"
Черный дым окутал жилой комплекс "Грин Парк", что на Московском проспекте. Источник возгорания находился на стройплощадке очередной многоэтажки (еще не заселенной). Вспыхнул упакованный материал для утепления, который был сложен в несколько рядов. На место быстро прибыли пожарные расчеты.
Жители комплекса снимали из окон и начало пожара, и его завершение. На одном из видео сотрудники МЧС обливают водой стены новостройки. Само здание, однако, не загорелось, несмотря на то, что языки огня поднимались вверх на несколько этажей.
Что горело в воронежском "Грин Парке".Автор: Юлия Шилигацкая
Местные жители говорят, что застройщик уже приступил к снятию материалов фасада - предстоит их замена.
В воронежском "Грин Парке" тушат пожар.Автор: Екатерина Павленко
ИСТОЧНИК KP.RU