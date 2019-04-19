2019-04-19T17:29:48+03:00
Происшествия

Появилось видео тушения пожара в воронежском комплексе "Грин Парк"

На кадрах видно, с чего началось возгорание
Виктор ПАВЛОВ
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Фото: "Типичный Воронеж".Фото: "Типичный Воронеж".
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Черный дым окутал жилой комплекс "Грин Парк", что на Московском проспекте. Источник возгорания находился на стройплощадке очередной многоэтажки (еще не заселенной). Вспыхнул упакованный материал для утепления, который был сложен в несколько рядов. На место быстро прибыли пожарные расчеты.

Жители комплекса снимали из окон и начало пожара, и его завершение. На одном из видео сотрудники МЧС обливают водой стены новостройки. Само здание, однако, не загорелось, несмотря на то, что языки огня поднимались вверх на несколько этажей.

Что горело в воронежском "Грин Парке".Автор: Юлия Шилигацкая

Местные жители говорят, что застройщик уже приступил к снятию материалов фасада - предстоит их замена.

В воронежском "Грин Парке" тушат пожар.Автор: Екатерина Павленко

ИСТОЧНИК KP.RU

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