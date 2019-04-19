В Воронеже «военный» обманул девушку на 72 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 17:07 2019-04-19T17:07:19+03:00

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25-летняя жительница Советского района разместила в интернете объявление о сдаче комнаты в аренду. Через некоторое время ей позвонил незнакомец. Он представился военнослужащим из Московской области и сказал, что хочет снять жилье для служебных целей.

Сославшись на то, что ему нужен для отчетности банковский чек об оплате, мужчина убедил девушку перевести деньги через банкомат. Зря жительница Воронежа согласилась следовать инструкциям лжеарендатора. В результате она сама лишилась более 72 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество» - незнакомца-«арендатора» сейчас разыскивают.

Сотрудники полиции напоминают жителям города о необходимости проявлять бдительность и не поддаваться на провокации. Ведь только за прошедшие сутки семеро воронежцев угодили в ловушки мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU