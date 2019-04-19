2019-04-19T16:21:06+03:00
Происшествия

До 20 лет заключения грозит водителю, которого задержали под Воронежем с килограммом героина

По данным полиции, мужчина работал курьером. Возил крупные партии
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Представители сразу нескольких управлений МВД и коллеги из регионального УФСБ участвовали в задержании водителя "Шевроле-Лачетти". Машину остановили на трассе М-4 "Дон" в Рамонском районе. За рулем был 37-летний житель ближнего зарубежья, зарегистрированный в Московской области.

- Во время личного досмотра у водителя был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, похожим на наркотическое. Экспертиза показала, что это наркотик - диацетилморфин (героин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Общая масса запрещенных веществ составила более килограмма. Полицейские выяснили, что подозреваемый доставлял крупные партии из Московской области в разные регионы страны, в том числе и в Воронеж. Мужчине грозит до 20 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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