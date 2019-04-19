Воронежская область получит технику для тушения лесных пожаров на 35,2 миллиона
В этом году арсенал техники Воронежского лесопожарного центра пополнили десять мотопомп высокого давления и пожарная автоцистерна на базе автомобиля ГАЗ. Новую технику закупили в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов».
Пожарный автомобиль с емкостью в три тонны воды, способный одолеть бездорожье, в ближайшее время поступит в распоряжение Рамонской пожарно-химической станции.
- Также планируется приобретение еще одной автоцистерны емкостью шесть тонн на базе автомобиля УРАЛ. Этот мощный пожарный автомобиль будет закреплен за пожарно-химическими станциями пригородных лесничеств, - сообщили в управлении лесного хозяйства области.
Приобретение новой техники обойдется в 35,2 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU