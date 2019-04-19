УК Ленинского района вернула воронежцам больше 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:10 2019-04-19T15:10:49+03:00

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В квитанциях за март УК Ленинского района сделала перерасчет и вернула жильцам дома № 112 пор улице Чапаева больше и300 тысяч рублей, которые они переплатили за отопление.

Нарушение обнаружили сотрудники жилинспекции во время внеплановой проверки, организованной по обращению горожан. Выяснилось, в частности, что УК за октябрь 2018 года начислила плату за отопление исходя из норматива потребления, а не по показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии. В связи с этим контролирующая организация выдала предписание произвести перерасчет. Что УК и сделала в квитанциях, пришедших жильцам в апреле этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU