2019-04-19T15:06:33+03:00
Происшествия

Воронежец украл мотоцикл и не придумал, что с ним делать

Он взломал гараж пенсионера
Виктор ПАВЛОВ
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Необычное дело распутали полицейские Левобережного района. В апреле к ним пришел 74-летний местный житель. Пенсионер рассказал, что кто-то взломал ворота его гаража на улице Новосибирской и угнал мотоцикл "Днепр". Но когда это произошло, мужчина не знал. Дело в том, что в последний раз он приходил в свой гараж аж летом прошлого года.

- Определить дату и время совершения преступления не представлялось возможным, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Однако в рамках проведенной проверки личность предполагаемого участника преступления была установлена. Это оказался 38-летний местный житель, который был задержан и доставлен в отдел полиции, где признался в содеянном.

Мужчина рассказал, что хотел снять гараж в этом кооперативе. С этой целью он разузнал у местных, какие помещения давно стоят пустыми. Во время осмотра гаража пенсионера пришла идея сорвать замок - очень уж он был хлипкий. Украденный мотоцикл не продал, а просто спрятал, "потому что не знал, что с ним делать". Теперь мужчине грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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