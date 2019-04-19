Летом в Воронеже будут работать бесплатные военно-исторические детские лагеря

СЕГОДНЯ 14:44 2019-04-19T14:44:11+03:00

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В июне-августе 2019 года в Воронеже будут работать военно-исторические лагеря «Победа» для школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Их организатором станет Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество» и автономная некоммерческая организация «Агентство развития внутреннего туризма». В лагерях смогут отдохнуть воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов, кадетских корпусов, поисковых отрядов и победители различных конкурсов и соревнований.

Ребят примут бесплатно, но на основе конкурсного отбора.

Положение о конкурсе на участие в тематической образовательной программе военно-патриотических лагерей «Победа» размещено на сайте: https://anoarvt/ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU