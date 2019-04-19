Менеджер «РВК-Воронеж» удостоена премии Общественно-Государственного признания «Добронежец»

СЕГОДНЯ 14:40 2019-04-19T14:40:49+03:00

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Награждение победителей состоялось в рамках IV Конгресса общественного развития Воронежской области.

В этом году на конкурс было представлено около 400 проектов со всей Воронежской области. В финал попали 150. Вера Щербинина стала одной из 30 лауреатов премии в номинации «Служение» за проект «Чужих детей не бывает. Мы все равны перед бедой».

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ИСТОЧНИК KP.RU