Воронежские поисковики сообщили, что 14-летняя девушка нашлась
Галина вернулась домой живой и невредимой
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Больше суток ничего не было известно о судбье 14-летней жительницы Воронежской области , 18 апреля отправившейся из села Лосеву Павловского района в райцентр Рамонь. Поиски школьницы объявили вечером того же дня. А днем 19 апреля поисковики из отряда «Черноземье» дали волонтерам «отбой», сообщив, что Галина нашлась живой и здоровой.
Подробностей и обстоятельств исчезновения поисковики не разглашают.
ИСТОЧНИК KP.RU