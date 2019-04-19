Воронежские поисковики сообщили, что 14-летняя девушка нашлась

СЕГОДНЯ 14:23 2019-04-19T14:23:12+03:00

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Больше суток ничего не было известно о судбье 14-летней жительницы Воронежской области , 18 апреля отправившейся из села Лосеву Павловского района в райцентр Рамонь. Поиски школьницы объявили вечером того же дня. А днем 19 апреля поисковики из отряда «Черноземье» дали волонтерам «отбой», сообщив, что Галина нашлась живой и здоровой.

Подробностей и обстоятельств исчезновения поисковики не разглашают.

ИСТОЧНИК KP.RU