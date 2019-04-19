2019-04-19T14:07:52+03:00
Общество

Ко дню города Воронеж украсит новая иллюминация

На улицах установят больше 600 световых конструкций
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
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Больше 600 световых новых конструкций появятся на улицах центральной части Воронежа к сентябрю. По поручению главы города муниципальное предприятие «Воронежгорсвет» разработало новую концепцию светового оформления города.

По-новому засияют площади им. Ленина, им. Черняховского, у ВГУ, оборудование также смонтируют на проспекте Революции, улицах Плехановской, Кирова, Степана Разина, Чернавском мосту и дамбе – опоры наружного освещения украсят новые консоли и перетяжки.

Гирлянды появятся на 135 деревьях в скверах им.Пушкина, им.Бунина, Петровском, у памятника Платонову, «Жертвам белого террора» и других. Красочное оформление получат улица Мира, площадь Ленина по направлению к «Спартаку» и Кольцовский сквер, где будут смонтированы подвесы «звездное небо». Архитектурную подсветку получат и объекты, которые уже стали, фактически, памятниками – «Пролетарии всех стран объединяйтесь» у главного корпуса ВГУ и «Слава науке» на кольце по улице Феоктистова.

Старые элементы декорации города вернут на улицы после реконструкции, как, например, советские звезды на проспекте Революции.

– Так больше территорий будут радовать воронежцев не только во время праздничных мероприятий, но и просто в вечернее время, – отметил мэр Вадим Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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