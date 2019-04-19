Поджог "Приоры" в Воронеже попал на видео
Ночью в квартале "Озерки" (ул. Ильюшина) было неспокойно. Выглянув в окно, жители увидели горящую "Ладу-Приору". Машина стояла рядом с "ГАЗелью", огонь мог легко перекинуться на грузовик.
Пожарные быстро прибыли на место. Как говорят в ГУ МЧС по Воронежской области, огонь потушили в 03.28. "Приора" полностью уничтожена, у "ГАЗели" поврежден кузов. К ликвидации пожара привлекали восемь сотрудников ведомства.
Судя по записям с камер видеонаблюдения, за секунды до возгорания к машине подходит некий мужчина. После "Приора" вспыхивает, как факел. Человек удаляется, постоянно оглядываясь. Теперь запись изучают полицейские.
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Поджог машины в "Озерках", Воронеж.Автомобильное сообщество Воронежа https://vk.com/vrndtp
ИСТОЧНИК KP.RU