Мошенник доходчиво объяснил жительнице Воронежской области, почему нельзя соглашаться на предоплату

СЕГОДНЯ 13:35 2019-04-19T13:36:28+03:00

Вместо того, чтобы прислать ей деньги, он их снял

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63-летняя жительница Воронежской области решилась на продажу гаража. Зарегистрировалась на сайте объявлений, выложила фотографии, стала ждать откликов. 17 апреля позвонил мужчина с приятным голосом.

- Гараж отличный, забираю! Давайте внесу предоплату, - сказал незнакомец. Женщина обрадовалась и сразу же согласилась на все, что сказал незнакомец. Он попросил ее подключить услугу "Мобильный банк" к своей банковской карте, узнал некоторые данные и спокойно снял с ее счета около 10 тысяч рублей.

- По предварительным данным, абонентский номер, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в другом регионе, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

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ИСТОЧНИК KP.RU