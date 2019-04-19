2019-04-19T15:00:11+03:00
Общество

В Воронеже начали готовить к пуску фонтаны

Системы испытают уже на следующей неделе
Елена ФЕДЯШЕВА
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19 апреля рабочие трудились в Кольцовском сквере19 апреля рабочие трудились в Кольцовском сквереФото: Максим ГОРОХОВ
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В Воронеже сотрудники ООО «РВК-Воронеж» проводят подготовку фонтанов к работе в летний период. В пятницу, 19 апреля, рабочие занимались наладкой системы в Кольцовском сквере.

Как рассказали в водоканале, пробный пуск фонтанов пойдет в 20-х числах апреля, а заработают они, как обычно, к майским праздникам.

Напомним, на балансе водоканала находятся фонтаны в Кольцовском сквере и на площади Победы. Последний будет обновлен в ходе комплексной реконструкции проспекта Революции в этом году.

Еще два новых фонтана - на Советской площади и в Центральном парке - обслуживает городское предприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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