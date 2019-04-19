В Воронеже коммунальщики марафетят остановки
Уборку проводят сотрудники комбинатов благоустройства
фото управы Ленинского района
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В рамках городского месячника благоустройства воронежские коммунальщики приводят в порядок остановки городского транспорта: счищают объявления, ударяют с козырьков листву и красят металлические конструкции.
Все городские остановки закреплены за районными комбинатами благоустройства. Например, в Ленинском районе их около 40 на 10 улицах.
- На трех улицах остановки уже приведены в должное состояние. По остальным работа продолжается, - отметили в управе.
Напомним, ранее мы писали о том, что глава города позвал воронежцев на субботник 20 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU