В Воронеже коммунальщики марафетят остановки

СЕГОДНЯ 12:40 2019-04-19T12:40:39+03:00

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В рамках городского месячника благоустройства воронежские коммунальщики приводят в порядок остановки городского транспорта: счищают объявления, ударяют с козырьков листву и красят металлические конструкции.

Все городские остановки закреплены за районными комбинатами благоустройства. Например, в Ленинском районе их около 40 на 10 улицах.

- На трех улицах остановки уже приведены в должное состояние. По остальным работа продолжается, - отметили в управе.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава города позвал воронежцев на субботник 20 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU