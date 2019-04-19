Губернатор Александр Гусев приглашает на субботник

СЕГОДНЯ 12:33 2019-04-19T12:34:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Обращение к жителям Воронежа и области

Уважаемые земляки!

Апрель – время первых по-настоящему теплых и солнечных дней. Многие из вас уже начали наводить порядок у себя во дворах и на приусадебных участках. Но существует замечательная традиция – в определенный день всем вместе выходить на уборку мест, где мы живем, работаем, отдыхаем.

Каждый год в апрельских субботниках принимают участие десятки тысяч жителей нашей области. Благодаря такому количеству заботливых рук нам удается делать более чистыми, ухоженными, красивыми, зелеными парки и скверы, дворы и улицы, леса и прибрежные зоны, рабочие места и прилегающие к ним территории.

Большое спасибо всем, кто по-хозяйски относится к своему городу, селу – к своей малой родине!

Уважаемые друзья!

Настал момент вновь потрудиться вместе ради общего блага. Предлагаю продолжить добрую традицию и выйти на апрельский субботник.

Важно участие каждого!

.

ИСТОЧНИК KP.RU