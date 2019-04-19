2019-04-19T12:21:14+03:00
Общество

Воронежская прокуратура нашла массу нарушений в школах Павловского района

Часть из них не устранены еще с прошлой проверки
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта прокуратуры Воронежской областифото с сайта прокуратуры Воронежской области
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Учащиеся школ Павловского района подвергаются опасности из-за несоблюдения правил предрейсового контроля автобусов и отсутствия инструктажей с водителями. К такому выводу пришли прокуроры после проверки школ. Кроме того, в ходе проверки выявились нарушения санитарных норм и правил организации питания детей.

Прокурор района внес в районный отдел образования и руководителям учреждений представления об устранении выявленных нарушений. В результате восемь руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.

В ходе проверки были выявлены и повторные нарушения закона, которые до сих пор не устранены по результатам ранее внесенных прокурором мер реагирования. По этим материалам в суд направили два иска с понуждением к устранению замечаний.

- Кроме того, принесены протесты на девять несоответствующих действующему законодательству локальных нормативных актов, по результатам их рассмотрения документы приведели в соответствие с действующим законодательством, - отметили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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