За два года в 269 медучреждений Воронежской области пришел интернет

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-19T11:58:05+03:00

А до 2021 года к сети подключат еще 700 подразделений системы здравоохранения

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За два года в 269 подразделений медучреждений Воронежской области пришел интернет и появились около двух тысяч новых автоматизированных рабочих мест. Только в прошлом году счет регионального бюджета в медучреждения поставили 1000 единиц компьютерной техники и 500 единиц оргтехники для врачей первичного звена.

В ближайшие два года планируется подключить интернет еще в 700 подразделений медицинских организаций региона и внедрить централизованные подсистемы РС ЕГИСЗ, такие как «Управление льготным лекарственным обеспечением», «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Эти меры позволят наладить полный электронный документооборот и повысить эффективность системы здравоохранения Воронежской области, считают в департаменте здравоохранения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU