2019-04-19T11:50:07+03:00
Общество

Корабль ВМФ назовут в честь воронежского Павловска

Кроме того, могут также появиться судна «Острогожск» и «Богучар»
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Инициативу Сергея Гаврилова и Николая Сапелкина поддержали многие жители Воронежской областиИнициативу Сергея Гаврилова и Николая Сапелкина поддержали многие жители Воронежской областиФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Главное командование Военно-Морского Флота России приняло решение присвоить малому ракетному кораблю, спланированному к строительству для Тихоокеанского флота, имя «Павловск». Подробнее об этом вы можете узнать на радио «Комсомольская правда в Воронеже» (97,7 FM) - слушайте наш эфир 19 апреля в 13.03.

С инициативой в марте 2019 года Сергей Гаврилов, депутат Госдумы от нашего региона, обратился к Владимиру Королеву, командующему ВМФ России.

Сергей Анатольевич вместе с общественным деятелем Николаем Сапелкиным отметил, что Павловск - исторический город России, который был основан в 1709 году по указу Петра I как корабельная верфь и военная крепость. Первые военные корабли были спущены на воду уже в 1711 году.

Также в числе почетных наименований они предложили «Острогожск», «Богучар» и «Святитель Митрофан» - в честь святого Митрофана Воронежского, который принял активное участие в организации основанной по приказу Петра I корабельной верфи в Воронеже.

Вот только оказалось, что в настоящее время за всеми строящимися и спланированными к строительству кораблями ВМФ до 2025 года закреплены действительные названия. Однако, учитывая заслуги Воронежской области в развитии флота, было решено сделать исключение для «Павловска».

- Предложения по присвоению действительных имен кораблям ВМФ в честь духовного подвига святого Митрофана, а также городов Острогожск и Богучар Воронежской области будут учтены в ходе дальнейшего развития и строительства, - сообщили в командовании ВМФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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