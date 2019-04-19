Ночью в Воронеже сгорела "Лада Приора"

СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-19T11:13:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь с 18 на 19 апреля по неизвестной пока причине загорелся автомобиль «Лада-Приора», припаркованный на улице Ильюшина у дома №13/2. Огонь полностью уничтожил машину и перекинулся на стоящий рядом грузовик «Газель», в котором повредил кузов на площади в два квадратных метра.

В тушении пожара участвовали два отделения в составе восьми человек и две машины. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить экспертам.

ГУ МЧС по Воронежской области напоминает, что в случае пожара или иного ЧП надо сразу звонить по номерам вызова экстренных служб «112» или «101». Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU