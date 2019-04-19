В Воронежском заповеднике сняли на видео купание лосей

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-19T11:06:41+03:00

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Сотрудник научного отдела Воронежского биосферного заповедника Александр Мишин поделился с подписчиками сообщества заповедника в соцсети «Вконтакте» видеозаписью, на которой запечатлена пара лосей, пересекающих вброд реку. Причем вода в водоеме достигает животным до шеи. На последних кадрах видео кто-то или что-то пугает животных и они быстро скрываются из виду. Что вызвало переполох, автор записи не сообщает.

Напомним, ранее фотоловушка поймала в кадр самца рыси, который недавно поселился на охраняемой территории и стал настоящей находкой.

Лоси плавают в Воронежском заповеднике.Что происходит #взаповедномлесу? Там лоси плавают. Видео: Александр Мишин

ИСТОЧНИК KP.RU