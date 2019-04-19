Главный полицейский Воронежа официально вступил в должность
Начальник главка подписал приказ о назначении Сергея Власова
фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области сообщила об официальном назначении полковника полиции Сергея Ивановича Власова начальником управления МВД по Воронежу. Соответствующий приказ подписал начальник главка Михаил Бородин.
Сергей Иванович служит в органах внутренних дел с 1997 года и прошел путь от оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Коминтерновского района города Воронежа до начальника данного подразделения в областном главке.
С 2015 года являлся первым заместителем начальника управления МВД России по г. Воронежу - начальником полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU