Главный полицейский Воронежа официально вступил в должность

СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-19T11:41:26+03:00

фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

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Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области сообщила об официальном назначении полковника полиции Сергея Ивановича Власова начальником управления МВД по Воронежу. Соответствующий приказ подписал начальник главка Михаил Бородин.

Сергей Иванович служит в органах внутренних дел с 1997 года и прошел путь от оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Коминтерновского района города Воронежа до начальника данного подразделения в областном главке.

С 2015 года являлся первым заместителем начальника управления МВД России по г. Воронежу - начальником полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU