2019-04-19T10:22:07+03:00
Общество

Воронежское похоронное бюро расскажет, как противостоять навязыванию ритуальных услуг

Листовки-памятки раздают горожанам на кладбищах
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежское похоронное бюро подготовило для горожан памятки с алгоритмом действий на случай, если кто-то попытается оказать на вас давление при выборе ритуального агентства в случае смерти родного человека.

- Продажа информации об умерших – теневая сторона рынка ритуальных услуг, которая возникла из-за отсутствия ответственности за разглашение персональных данных должностными лицами, – поясняет пресс-секретарь ПАО «ВПБ» Валентина Усманова. – В настоящее время разрабатывается новая редакция закона «О погребении и похоронном деле», в котором предусмотрено наказание за подобные преступления. Однако пока человек в сложной ситуации может рассчитывать только на себя. Мы надеемся, что наша инструкция поможет горожанам уверенно и грамотно действовать в подобных обстоятельствах.

Листовки будут раздавать посетителям погостов бесплатно, кроме того информация будет размещена на стойках рядом со зданиями администраций кладбищ.

К сожалению, воронежцы часто сталкиваются с ситуацией, когда сотрудники полиции или скорой помощи «сливают» гробовщикам информацию о смерти человека и коммерсанты начинают навязывать свои услуги, зачастую, с огромной наценкой. Гонорар должностного лица за «слив» информации об умершем ритуальщики закладывают в сумму заказа. Таким образом, родственники умершего из своего кармана оплачивают продажу персональных данных. Ценник может доходить до 50% от суммы заказа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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