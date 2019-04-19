В выходные в Воронеже будет ясно, но прохладно
Дожди прекратятся
Настоящего тепла следует ждать к середине следующей неделиФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В ближайшие выходные над территорией Воронежской области установится антициклон. Он принесет сухую и солнечную погоду, однако не слишком теплую. В субботу и воскресенье днем ожидается температура не выше +10, ночью и вовсе воздух будет выхолаживаться до нулевых или слабоположительных градусов.
Потепления воронежцам следует ожидать ближе к середине следующей недели, когда в дневное время воздух будет прогреваться до 15 – 18 градусов. На Пасху жителей региона порадует теплая солнечная погода с кратковременным дождем.
ИСТОЧНИК KP.RU