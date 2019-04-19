2019-04-19T10:08:00+03:00
Общество

В выходные в Воронеже будет ясно, но прохладно

Дожди прекратятся
Елена ФЕДЯШЕВА
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Настоящего тепла следует ждать к середине следующей неделиНастоящего тепла следует ждать к середине следующей неделиФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В ближайшие выходные над территорией Воронежской области установится антициклон. Он принесет сухую и солнечную погоду, однако не слишком теплую. В субботу и воскресенье днем ожидается температура не выше +10, ночью и вовсе воздух будет выхолаживаться до нулевых или слабоположительных градусов.

Потепления воронежцам следует ожидать ближе к середине следующей недели, когда в дневное время воздух будет прогреваться до 15 – 18 градусов. На Пасху жителей региона порадует теплая солнечная погода с кратковременным дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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